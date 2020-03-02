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منوعات

بريطانيا تغرق ورئيس الوزراء في غفلة.. صور المنازل عائمة في المياه

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:00 ص
بريطانيا تغرق
بريطانيا تغرق
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عزة عاطف

كشفت صور مروعة عن حجم الدمار الناجم نتيجة لأسبوعين من العواصف والأمطار الغزيرة، مما ترك المنازل مغمورة بالكامل بالمياه في مدينة سنيث بشرق يوركشاير في بريطانيا.

لكن الغريب في الأمر أن رئيس الوزراء البريطاني «بوريس جونسن» قد حطم كل التوقعات إذ لم يتلق السكان أي دعم منه منذ بدء المعاناة وتشردهم في كل مكان وفقًا لصحيفة مترو.


ولا يزال هناك 87 تحذيرًا من قدم فيضانات جديدة و185 إنذارًا بكوارث ناجمة عن الفيضانات الحالية، فقد خلف فبراير ورائه كوارث لا تغتفر.


لم يقتصر الأمر في بريطانيا على الفيضانات فحسب بل حذرت الأرصاد إلى أنه اعتبارًا من منتصف ليل الأحد سيغطي الجليد معظم مناطق شرق وشمال اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وشمال غرب إنجلترا وشمال ويلز.


فيما من المتوقع أن يستمر حتى الساعة 10 صباح الاثنين، راح ضحية كوارث الفيضانات والسيول كثر من 78 منزلًا ومحلًا تجاريًا في سنيث والقرى المجاورة، بعد أن دمر نهر آير ضفافه نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة.


تُظهر الصور المياه وقد غمرت المنازل إلى السقف والأثاث العائم فوق عدادات المطبخ حيث تدمرت التصميمات الداخلية بالكامل.

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