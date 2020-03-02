مصر تعلن تسجيل حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا.. وشفاء ما يقرب من 50% من المصابين بالفيروس بالعالم.. أبرز ما تناولته الصحف الاماراتية

سلطت الصحف الاماراتية الصادرة، اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن المحلي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات المهتمة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات بصفته حاكمًا لإمارة دبي، مرسومًا بتشكيل مجلس إدارة «مؤسسة دبي العالمية»، برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ومرسومًا بتشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي، برئاسة المستشار عصام عيسى الحميدان.





ومن مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، عن اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي".





فيما قالت وزارة الصحة الجزائرية صباح اليوم الاثنين إنها اكتشفت حالتي إصابة بفيروس كورونا مشيرة إلى أنهما امرأة وابنتها تبلغان من العمر 53 و24 عاما.





ومن ليبيا، كشف مصدر مطلع أن القوات المسلحة تمكنت من قتل عدد 12 عنصرًا من عناصر الميليشيات خلال المواجهات في محاور العزيزية و عين زارة و الرملو في طرابلس.





وقال المصدر إن 7 من القتلى ينتمون إلى ميليشيات مدينة مصراتة لوحدها، بينما أكدت شعبة الإعلام الحربي أن القوات المسلحة نجحت في استرجاع عدد من الآليات كانت بحوزة قوات الوفاق في محور العزيزية.





وعربيا، حذر المشاركون في الدورة الـ 37 لمجلس وزراء الداخلية العرب، من تنامي مخاطر الأعمال الإرھابیة والجریمة الإلكترونیة في المنطقة العربیة، داعین إلى تعزیز التعاون والتنسیق بین الأجھزة الأمنیة العربیة، وتحدیث (القائمة العربیة السوداء لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرھابیة).





ومن العراق، أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، انسحابه من تشكيل الحكومة العراقية، وذلك بعد فشل مجلس النواب، للمرة الثانية بعقد جلسة استثنائية للتصويت.





وفي السعودية، أعلنت الهيئة العامة للجمارك السعودية إيقاف التصدير عبر منافذها الجمركية "البرية والبحرية والجوية" لجميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من مرض "كورونا" الجديد "كوفيد-19".





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أعلنت تركيا، أنها أطلقت عملية عسكرية ضد القوات السورية في إدلب شمال غربي البلاد؛ ردًا على هجمات كبّدت أنقرة خسائر فادحة خلال الأسبوع الماضي، فيما أعلنت دمشق عن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات، وهددت بإسقاط أي طائرة تقوم باختراق الأجواء السورية؛ عقب قيام طائرات حربية تركية بإسقاط مقاتلتين سوريتين خلال تأدية مهامهما، بينما أسقطت الدفاعات السورية ثلاث طائرات مُسيرة تركية، في حين ترددت أنباء عن تعرض مقر القيادة الروسية في منبج إلى قصف تركي.





ومن عمان، أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، 10 مراسيم بينها اعتماد قانون جهاز الأمن الداخلي، وإجراء تعديلات على قانون الدفاع المدني «اللجنة الوطنية للدفاع الوطني.





ومن صحيفة الخليج، سجلت أعداد المتعافين من فيروس كورونا الجديد، المعروف بـ«كوفيد-19» قفزة هائلة، إذ ناهزت 50 في المئة من إجمالي عدد المصابين في أنحاء العالم، معظمهم في مقاطعة «هوبي» الصينية، التي تعتبر مركز تفشي الفيروس.





وبلغ عدد من تم شفاؤهم حتى الآن نحو 43 ألف حالة من بين 87 ألفًا تم تسجيلهم في نحو 60 دولة حول العالم، وذلك بفضل التدابير الصارمة، التي انتهجتها الحكومات في التعامل مع الإصابات المسجلة، فيما بلغت نسبة الوفيات نحو 3.4 في المئة، بإجمالي 2990 حالة.



















