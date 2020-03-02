أسعار تذاكر ومواعيد زيارة متحف الغردقة.. تعرف عليها

ينشر موقع صدي البلد مواعيد زيارة وأسعار تذاكر متحف الغردقة لمن يفكر في زيارته في الإجازة الصيفية،اذا ما قرر قضاءها في الغردقة.





وفيما يتعلق بمواعيد الزيارة لصالة العرض المتحفي،فانها متاحة علي فترتين يوميا،الاولي من 10 ص إلي 2م،والثانية من 5 م إلي 11 م.





والمنطقة التجارية بمبني المتحف وتضم السوق الحرة والتوكيلات التجارية وإستوديو التصوير،فانها متاحة للزيارة يوميًا من 10 ص إلي 11 مساء.





والأنشطة الترفيهية وتضم المطعم والكافيه ومنطقة ألعاب الأطفال،فان مواعيد زيارتها من الساعة 10 ص الي الساعة 1 ص.





ويتوفر في المتحف دليل اليكتروني للمعروضات الأثرية ب 7 لغات في استعلامات المتحف،والحجز الاليكتروني متاح عبر موقع المتحف،كما يوفر المتحف خدمة التصوير الفوتوغرافي بإحترافية بملابس وديكورات مبتكرة.



