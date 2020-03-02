الاتحاد السكندري يواجه فاركو وديًا استعدادًا لمواجهة الزمالك بالدوري المصري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طلعت يوسف، نظيره فاركو، عصر اليوم الاثنين، على ملعب استاد راديسون بلو في برج العرب، وديا، خلال معسكره المغلق، في إطار استعدادات لقاء الزمالك ضمن افتتاحية الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز.





ويسعى طلعت يوسف وجهازه المعاون خلال ودية فاركو، للوقوف على مستوى اللاعبين، فضلًا عن الاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية داخل الملعب، بالإضافة إلى وضع ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاءات الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز.





ويحدد «يوسف» ملامح التشكيل الذي سيخوض به الاتحاد السكندري لقاءاته الرسمية خلال منافسات الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز، وكأس مصر، وفقًا للرؤية الفنية داخل الملعب خلال فترة المعسكر الأخير قبل استئناف منافسات الدوري.





ويجهز «يوسف» مفاجآت في التشكيل الأساسي داخل المراكز بالملعب، خاصة بعد التدوير الذي عمل عليه خلال فترة التوقف، في إطار استعدادات والتجهيزات لانطلاق منافسات مسابقة الدوري الممتاز في الدور الثاني، فضلًا عن إعادة توظيف المراكز داخل الملعب مع العناصر الشتوية الوافدة خلال فترة "الميركاتو" الشتوي.





ويختتم الاتحاد السكندري، معسكره المغلق ببرج العرب، بمواجهة دمنهور وديًا، في إطار استعدادات لقاء الأبيض بالدوري الممتاز.





ورفع الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري، حالة الطوارئ القصوى، خلال فترة المعسكر، والتدريب على فترتين، بالإضافة إلى "الجيم" من أجل رفع المعدل البدني، استعدادا لعودة المسابقة الرسمية بمنافسات الدوري الممتاز.





ويلجأ الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري، بقيادة طلعت يوسف، إلى الجلسات النفسية، لتجهيز جميع اللاعبين، لتخطي عقبة الزمالك في افتتاح الدوري الممتاز.





ويأمل «يوسف» وجهازه المعاون في تخطي رجاله عقبة الأبيض، وحصد الثلاث نقاط كاملة، خاصة في ظل ضغط المباريات التي يخوضها الزمالك في الفترة الأخيرة سواء في البطولة الأفريقية أو السوبر.





وكلف «يوسف» جهازه المعاون، بتجهيز لقاءات الزمالك على "سي دي"، لدراسة نقاط القوة والضعف داخل الملعب، وتحقيق انتصار بطعم خاص على الأبيض، من أجل إسعاد جماهير زعيم الثغر، التي تنتظر تصحيح الأوضاع وإعادة النتائج الإيجابية مجددًا، بعد تراجعها في الفترة الأخيرة من منافسات مسابقة الدوري الممتاز، والخروج من البطولة العربية للأندية أمام الإسماعيلي من دور الثمانية بكأس محمد للأبطال 2019 بالبطولة العربية للأندية.





وفي نفس السياق، حفز محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندرى، لاعبيه بصرف المستحقات المالية، بعد قرار التجميد على خلفية سوء النتائج خلال الفترة الأخيرة، في حال تخطي عقبة الزمالك في افتتاح الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز.





وتسعى إدارة نادى الاتحاد السكندرى لتوفير كافة سبل الدعم والمساندة والاستقرار التي تكفل تحقيق أحلام وطموحات سيد البلد في الدوري الممتاز، وإعادة ترتيب الأوضاع مجددًا داخل جدول الترتيب العام من مسابقة الدوري الممتاز، وتواجده ضمن فرق المقدمة والكبار بالبطولة.