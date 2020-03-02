الأهلي ينتظر انفراجة كبيرة فى عقوبة كهربا من اتحاد الكرة.. اليوم

تعقد لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجي، اليوم الإثنين، اجتماعا مهما، لبحث التظلمات المقدمة من الأهلى والزمالك، على خلفية العقوبات التى أصدرتها لجنة الانضباط التابعة للجبلاية، الأسبوع الماضي، والتى شهدت إيقاف كل من محمود عبدالمنعم (كهربا) لاعب الأهلي، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، كما تم إيقاف عبدالله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.





وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، وتغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه ومنع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه. على خلفية أحداث الشغب التى حدثت عقب مباراة القطبين فى مباراة السوبر والذى أقيم على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبى وفاز بلقبها الزمالك بضربات الترجيح. وسلّم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة سيديهات مباراة السوبر للجنة الاستئناف، قبل نظر التظلمات اليوم.

وكشفت مصادر داخل اتحاد الكرة، أنه سيتم تخفيف العقوبات التى تم اتخاذها ضد بعض لاعبى الأهلى والزمالك، مؤكدا أنه من الوارد جدًا تخفيف عقوبة الإيقاف لنهاية الموسم، لاحتواء غضب مسئولى الناديين.





فى سياق مغاير، طلب وليد العطار، المدير التنفيذى للجبلاية، من الجهات الأمنية خطابا رسميا بالحالة المرورية والأمنية فى القاهرة يوم 24 فبراير الحالى التى أطلع عليها الرأى العام من خلال ما أوردته وسائل الإعلام والسوشيال ميديا من مواد فيلمية وصوتية، لتحديد المتسبب فى تخلف فريق نادى الزمالك عن مباراته أمام الأهلى ضمن مسابقة الدورى الممتاز، والتى كان محددا لإقامتها فى ذلك اليوم إعمالا بنص اللوائح المنظمة للمسابقة.





ومن المقرر أن يرفع مسئولو الجبلاية هذا الخطاب إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم ردا على استفسار مندوبيه عما إذا كان عدم حضور فريق الزمالك لملعب المباراة له علاقة بالحالة الأمنية والمرورية فى ذلك اليوم.





كما سيرفع الاتحاد معه تقريره الذى يؤكد خلاله على ثقته فى الحالة الأمنية المستقرة التى تشهدها البلاد وهو ما مكنها من تنظيم بطولتين كرويتين كبيرتين بمعايير عالمية خلال العام المنصرم.





فى إطار متصل، تسابق اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، الزمن لتطبيق تقنية الفيديو بمباريات الدورى مع انطلاق منافسات الدور الثانى المحدد لها التاسع من مارس المقبل، خاصة أن تلك المباريات ستكون حاسمة سواء فى تحديد مراكز المقدمة أو حسم الفرق الهابطة لدورى المظاليم. وخاطب مسئولو الجبلاية، مجلس إدارة نادى طنطا، لتجهيز مكان لوضع أجهزة تطبيق تقنية الفيديو وتجربتها استعدادا لتنفيذها فى مباريات الدورى الممتاز.