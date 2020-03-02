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رياضة

ماريانو دياز أسرع هداف في كلاسيكو الأرض فى القرن الـ21

الإثنين 02/مارس/2020 - 07:55 ص
ماريانو دياز
ماريانو دياز
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محمد رشاد
ساهم ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد، في الانتصار الثمين بهدفين دون رد، أمام الغريم التقليدي برشلونة،  أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وسجل دياز الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 92، عقب مشاركته كبديل بثوان، في المباراة التي أقيمت بمعقل الميرينجي "سانتياجو برنابيو".

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن دياز بات أسرع لاعب بديل يسجل هدفًا، في مواجهات الكلاسيكو بالليجا خلال القرن الـ21، وذلك بعد 50 ثانية فقط من دخوله الملعب.

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 56 نقطة، في صدارة الترتيب، بينما تجمد برشلونة عند 55 نقطة في الوصافة.
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