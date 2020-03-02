الجواز في زمن الكورونا.. تصميم فستان زفاف مرفق به كمامة.. صور

تعتبر الأفراح من أكثر الأماكن التي يجتمع فيها الناس حول بعضهم مع انتشار التهاني بالقبلات والأحضان في كل مكان وبالتحديد بالقرب من العروس، فالغريب أن العروس قد تكون أكثر شخص معرض للإصابة بفيروس كورونا القاتل الذي اجتاح عدد كبير من دول العالم.

ومع اقتراب الفيروس من مصر باكتشاف حالتين من جنسيات "أجنبية" خلال الأيام الماضية، قرر أحد أتيليهات فساتين الزفاف الدخول إلى عالم كورونا والاستفادة من الجانب الإيجابي للفيروس بابتكار جديد مثير للجدل.

تداول رواد مواقع التواصل صورًا لفستان زفاف من تصميم أتيليه يحمل اسم سامو هجرس وذلك بعدما نشر الأتيليه موديلًا جديدًا من فساتين الزفاف الخاصة بهم، لكن هذه المرة كان الموديل يحمل إضافة لم يسبق لها مثيل.

تظهر الصور فستان الزفاف مرفق به كمامة (ماسك طبي) من نوع فاخر زينت بالدانتيل والتطريزات المناسبة، وقد كتب فوقه: "الأزياء في زمن الكورونا".

وهو الأمر الذي أثار ضجة رواد مواقع التواصل بين الاندهاش والاعجاب بالتصميم وفكرته وبين السخرية، إذ كتب أحد المستخدمين: "ودي هتتجوز إزاي"، بينما علق آخرون: "هنتجوز يعني هنتجوز".