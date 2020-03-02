أخبار الرياضة.. رسالة شديدة اللهجة من مرتضى منصور تجاه جماهير الترجي.. رئيس الزمالك: معنديش مرتزقة.. وزير الرياضة يكشف دور لجنة حكماء كرة القدم

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عدم وجود أي أزمات مالية لدى ناديه مع اللاعبين خلال الفترة الحالية ، وبالتحديد عقب الفوز بلقبي السوبر المصري والأفريقي.

غادر جثمان لاعب كرة القدم المصري محمد العيسوي، المحترف في فريق "مريخ الفاشر" السوداني، مساء أمس الأحد مطار الخرطوم الدولي إلى القاهرة، تحت إشراف من السفارة المصرية في السودان.









تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن تشكيل لجنة تطوير وإدارة أزمات كرة القدم، موضحًا أهمية الاستعانة بالخبرات لحل مشكلات الساحة الرياضية.





