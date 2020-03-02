أخبار الرياضة.. رسالة شديدة اللهجة من مرتضى منصور تجاه جماهير الترجي.. رئيس الزمالك: معنديش مرتزقة.. وزير الرياضة يكشف دور لجنة حكماء كرة القدم

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة إلى الجماهير التونسية بوجه عام، والترجي خاصةً، قبل لقاء الفريقين يوم الجمعة المقبل في دوري أبطال أفريقيا.
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عدم وجود أي أزمات مالية لدى ناديه مع اللاعبين خلال الفترة الحالية ، وبالتحديد عقب الفوز بلقبي السوبر المصري والأفريقي.
غادر جثمان لاعب كرة القدم المصري محمد العيسوي، المحترف في فريق "مريخ الفاشر" السوداني، مساء أمس الأحد مطار الخرطوم الدولي إلى القاهرة، تحت إشراف من السفارة المصرية في السودان.
تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن تشكيل لجنة تطوير وإدارة أزمات كرة القدم، موضحًا أهمية الاستعانة بالخبرات لحل مشكلات الساحة الرياضية.
غضب جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة لكرة القدم، من فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، أثناء مباراة الكلاسيكو مساء الأحد على ملعب سانتياجو بيرنابيو.
أكد كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة، أن ريال مدريد كان متفوقًا في الشوط الثاني لمباراة الكلاسيكو التي جمعت الفريقين ليلة الأحد.