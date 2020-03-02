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فن

أخبار الفن ليلًا ..عمرو كمال مع الراقصة جوهرة من جديد..عادل إمام يرد على شائعة وفاته .. يسرا تعلق على اتهامها بمهاجمة محمد رمضان

الإثنين 02/مارس/2020 - 07:45 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

حققت أغنية "إنت جدع" لـ محمد رمضان، نجاح كبير جدًا، حيث حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب". 


علقت الفنانة يسرا، على اتهامه بمهاجمة الفنان محمد رمضان، من خلال لقائها في إحدى البرامج التلفزيونية.


نشر مطرب المهرجانات عمر كمال، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"  

حرص الفنان تامر حسني، على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان أحمد السقا، وذلك من خلال توجيه رسالة مؤثرة ومميزة له.


طمأن الفنان عادل إمام جمهوره على حالته الصحية من خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، بعد تردد شائعات وفاته.


أثار الفنان أحمد العوضي، الجدل مجددًا حول علاقته بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك بعد إنتشار أنباء ارتباطهما أكثر من مرة، خلال الفترة القليلة الماضية.





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