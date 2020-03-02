أخبار الفن ليلًا ..عمرو كمال مع الراقصة جوهرة من جديد..عادل إمام يرد على شائعة وفاته .. يسرا تعلق على اتهامها بمهاجمة محمد رمضان

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





حققت أغنية "إنت جدع" لـ محمد رمضان، نجاح كبير جدًا، حيث حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".















