AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كوريا الشمالية تطلق قذائف مجهولة

الإثنين 02/مارس/2020 - 07:24 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة الهوية. 

وكانت حملة مكثفة من وراء الكواليس قام بها حلفاء أجانب لإعاقة قدرات كوريا الشمالية على التسلل عبر الإنترنت وجمع الأموال، لاسيما مع تزايد الإجماع في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المحادثات النووية مع بيونج يانج ستظل متوقفة للعام المقبل.

وقالت الصحيفة - في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني- إنه في حين أن بعض الموظفين رفيعي المستوى في الفريق المعني بشئون كوريا الشمالية داخل إدارة ترامب أشاروا مؤخرا إلى أن ترامب بدأ يتجاهل أزمة كوريا الشمالية وأنها لم تصبح من أولوياته، إلا أن مصادر مطلعة على دبلوماسية خلف الكواليس أكدت أن ملف بيونج يانج لا يزال يحظى بأهمية كبيرة لدى الرئيس بل وأنه أضحى يُركز أكثر من أي وقت مضى على تقليص شريان الحياة المالي لنظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وأضافت الصحيفة أن "الحملة تهدف أيضا، إلى جانب توسيع دائرة تبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز التدابير المضادة مع الحلفاء ضد القراصنة الكوريين الشماليين، توسيع نطاق الجهود المشتركة بين الوكالات الاستخباراتية للتأكد مما يقوله مسئولون أمريكيون بأن هناك انتهاكات صينية وروسية لعقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

واشنطن بوست: توقعات ترامب بشأن كوريا تُخطئ جميعها في فهم نوايا كيم يونج

خبير أمريكي يستبعد احتمالية أن تجري كوريا الشمالية اختبارات نووية أو صاروخية في المستقبل القريب

كوريا الشمالية تعزز من جهودها لمنع تفشي فيروس كورونا

مسؤولون أمريكيون: نشاط حديث في موقع صواريخ حيوي في كوريا الشمالية

قلق رغم غلق الحدود.. هل تخفي كوريا الشمالية تفشي فيروس كورونا في البلاد؟

واشنطن تايمز: أمريكا تقطع الإمدادات المالية والقرصنة الإليكترونية لـ كوريا الشمالية وسط توقف المحادثات

ترشيحاتنا

عمار البيت من الجن هل يراهم الأطفال؟ معلومات لا تعرفها عن العالم الآخر

رونالدو يصفق لـ فينيسيوس بعد هدفه في برشلونة.. والبرازيلي يقلد الدون.. صورة

احذروا الفتنة.. رسالة مهمة من مرتضى منصور لجماهير الترجي قبل لقاء الزمالك

هل المتوفى بمرض كورونا شهيد.. الأوقاف تكشف الحقيقة

تحذير هام من الأرصاد بخصوص حالة الطقس .. اعرف التفاصيل ودرجات الحرارة

سعر الدولار يواصل الارتفاع في جميع البنوك بسبب فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في غفلة من والدها .. رجل يغتصب طفلة أمريكية داخل حمام مطعم شهير

الجواز في زمن الكورونا.. تصميم فستان زفاف مرفق به كمامة.. صور

لأول مرة.. جيب جراند شيروكي 2021 الشكل الجديد.. صور