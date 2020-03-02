كوريا الشمالية تطلق قذائف مجهولة

أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة الهوية.





وكانت حملة مكثفة من وراء الكواليس قام بها حلفاء أجانب لإعاقة قدرات كوريا الشمالية على التسلل عبر الإنترنت وجمع الأموال، لاسيما مع تزايد الإجماع في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المحادثات النووية مع بيونج يانج ستظل متوقفة للعام المقبل.





وقالت الصحيفة - في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني- إنه في حين أن بعض الموظفين رفيعي المستوى في الفريق المعني بشئون كوريا الشمالية داخل إدارة ترامب أشاروا مؤخرا إلى أن ترامب بدأ يتجاهل أزمة كوريا الشمالية وأنها لم تصبح من أولوياته، إلا أن مصادر مطلعة على دبلوماسية خلف الكواليس أكدت أن ملف بيونج يانج لا يزال يحظى بأهمية كبيرة لدى الرئيس بل وأنه أضحى يُركز أكثر من أي وقت مضى على تقليص شريان الحياة المالي لنظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.





وأضافت الصحيفة أن "الحملة تهدف أيضا، إلى جانب توسيع دائرة تبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز التدابير المضادة مع الحلفاء ضد القراصنة الكوريين الشماليين، توسيع نطاق الجهود المشتركة بين الوكالات الاستخباراتية للتأكد مما يقوله مسئولون أمريكيون بأن هناك انتهاكات صينية وروسية لعقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية".