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أخبار البلد

تحذير هام من الأرصاد بخصوص حالة الطقس .. اعرف التفاصيل ودرجات الحرارة

الإثنين 02/مارس/2020 - 06:51 ص
الطقس
الطقس
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الاثنين، معتدل خلال ساعات النهار شديد البرودة ليلا، على مناطق الوجه البحري والقاهرة، ويصاحب ذلك شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض المناطق، وشوائب عالقة مع نشاط للرياح.

وتكون حالة الطقس على مناطق شمال وجنوب الصعيد، دافئة نهارا شديدة البرودة ليلا، يصاحب ذلك نشاطا معتدلا للرياح وشبورة كثيفة، بينما تكون الرياح نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.4 إلى 1.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.8 إلى 2.4 مترا، والرياح السطحية شمالية غربية.

من جانبه قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد منذ منتصف الأسبوع الماضي مستمرة على مدار الثلاث أيام القادمة على الأقل، لافتًا إلى أن حالة الطقس ما بين معتدلة ومائلة للدفء.

وأكد أن فصل الشتاء سينتهى بعد 19 يوما ومن المتوقع استمرار حالات عدم الاستقرار فى الحالة الجوية، يصاحبها سقوط الأمطار ولكن ليس بنفس الشدة التى شهدتها البلاد فى الفترة السابقة ، محذرًا من تخفيف الملابس  فى تلك الفترة، ونصح المواطنين بعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة فى فترات النهار.


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ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر اليوم الاثنين :

القاهرة 21/11
الإسكندرية 20/12
بورسعيد 19/11
رفح 19/10
كاترين 16/5
شرم الشيخ 25/16
بني سويف 22/10
المنيا 23/8
أسوان 26/11
الوادي الجديد 24/10
حلايب 22/16

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