هكذا سعت بريطانيا لمنع ظهور عاصمة جديدة لداعش في القارة السمراء

نشرت بريطانيا قواتها في منطقة غرب أفريقيا، وذلك لمنعها من التحول إلى مركز لتنظيم داعش الإرهابي وتنظيم القاعدة في القارة السمراء.





كما يقوم عشرات الجنود من الحرس الأسكتلندي ومشاة البحرية الملكية بتدريب قوات ثلاث دول إفريقية في السنغال لمواجهة أعداد كبيرة من الإرهابيين.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن بلدان مثل مالي تقع في منطقة الساحل، مركز التمرد الإرهابي الأسرع نموًا في العالم، حيث يعمل الآلاف من المتطرفين من داعش والقاعدة والجماعات المحلية معًا للمرة الأولى لشن عمليات إرهابية.





وفر المقاتلون الأجانب من سوريا إلى هذه المنطقة التي ينعدم فيها القانون، واكتسبوا مهارات صنع القنابل. ويخشى المسؤولون في المملكة المتحدة أن يتبعهم المزيد ويخططوا لهجمات في الخارج.





كما أصبح تهديد سوريا الجديدة الناشئة في الصحراء غير الخاضعة للحكم في أفريقيا مصدر قلق أمني كبير لحكومة المملكة المتحدة.























