ناصيف زيتون يحيى حفلا غنائيا في الإمارات 27 مارس





ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياته المميزة، والتى كونت له شعبية كبيرة منها "يا ناس"، "ملايين"، "في حتة تانية"، "حلم بعيد"، "انت تقدر"، "وجع الهوى"، "تررم"، "فوقى"، "سهلة وبسيطة".





يذكر أن آخر أعمال ناصيف زيتون كليب "كل يوم بحبك" والتى قدمت، على طريقة الرسوم المتحركة لتوصيل الرسالة بشكل مختلف، ومن بعض كلمات الأغنية "الباء بعشق عينيكى والحاء حياتى ليكى والباء بغار عليكى والكاف كل يوم بحبك"، وأغنية “مش خايف منك"، لدعم أطفال مرضى السرطان، حيث تتحدث عن القوة في مواجهة المرض والشفاء منه.





يستعد المطرب السورى ناصيف زيتون، لإحياء حفلا غنائيا على مسرح المجاز بالشارقة بدولة الإمارات يوم الخميس الموافق 27 من شهر مارس الجارى.