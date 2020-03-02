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رياضة

مرتضى منصور يزف بشرى للاعبى الزمالك قبل مواجهة الترجى

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:30 ص
المستشار مرتضى منصور
المستشار مرتضى منصور
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القسم الرياضى
وعد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك لاعبي الفريق الاول لكرة القدم بصرف المستحقات المتأخرة خلال الساعات القادمة، بعد تمكنه من الحصول على بعض الأموال رغم الظروف الصعبة التى يمر بها النادي والتي أرجعها منصورإلى ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق وعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة .

وقال مرتضى منصور خلال تصريحات تليفزيونية أن هناك من يحاول عرقلة نادى الزمالك وهم من يدعون أنهم أبناء النادى .

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة إلى الجماهير التونسية بوجه عام، والترجي خاصةً، قبل لقاء الفريقين يوم الجمعة المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

وطالب منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك، بضرورة معاملة فريقه بشكل لائق في تونس، وذلك بعد استقبال الترجي بشكل جيد في مصر.

وقال رئيس الزمالك: "قابلت الترجي أفضل مقابلة تليق به وبجماهيره وبالشعب التونسي المحترم، ولكن الألعاب النارية محظورة في الملاعب المصرية، حيازة الألعاب النارية في الملاعب جريمة وفقًا للقانون المصري، وهو ما حدث من جماهير الترجي في استاد القاهرة".

وأضاف: "طلبت من العلاقات العامة في نادي الزمالك أن يتوجه بأقصى سرعة إلى شركة الأمن في الملعب بضرورة عدم معاملة الجماهير التونسية بطريقة قاسية ، لا أطلب من الشعب التونسي أن يستقبل الزمالك كما استقبلنا الترجي، سنلتقي سويًا وكثيرًا مرات مقبلة سواء مع الترجي أو النجم أو الصفاقسي أو الأفريقي، ولكن عليهم الحذر من الفتنة".

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على الترجي بثلاثة أهداف لواحد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل خوض لقاء العودة في تونس يوم الجمعة المقبل.
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