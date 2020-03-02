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توك شو

تمارين رياضية لتقوية الجزء العلوي من الجسم.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:43 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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البهي عمرو
قدّم الكابتن حسام أبو هاشم خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الآمنة "الكارديو"، لتقوية العضلات، وكبديل للتدريب بأوزان ضخمة للفتيات والشباب، وقام بتقديم تمارين تقوية عضلات الكتف، الجزء العلوي من الجسم بشكل كامل.

وقال «أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم،الإثنين، إن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها، مضيفا: "تمارين الكارديو مهمة لتقوية عضلات القلب بجانب رفع الأثقال".

وأشار إلى أن هذه التمارين تقدم لجميع المواطنين على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأوضح الكابتن حسام أبو هاشم، أن هذه التمارين من الممكن أن يتم ممارستها فى البيت.

وأوصى حسام المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.

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