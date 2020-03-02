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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 2-3-2020 والقنوات الناقلة

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:46 ص
صدى البلد
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إسراء أشرف
يشهد اليوم الاثنين، 2-3-2020، عددا قليلا من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة الدحيل القطري والشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا، حيث تأجلت بعض المباريات التي كان من المقرر إقامتها اليوم في البطولة الآسيوية والدوري الإيطالي بسبب فيروس كورونا.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم الإثنين، 2-3-2020، في التقرير التالي..


دوري أبطال آسيا
الدحيل القطري X الشارقة الإماراتي - 11:00 صباحًا - بي إن سبورتس 1 

الدوري البرتغالي
سانتا كلارا X بورتو - 09:30 مساءً 
بنفيكا X موريرينسي -  09:45 مساءً

الدوري الإنجليزي "تشامبيونشيب"
ميدلسبره X نوتينجهام فورست -  09:45 مساءً
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