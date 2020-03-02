دراسة: الآباء يقضون وقتا قصيرًا مع الأطفال لمشاركتهم الفنون والحرف اليدوية في سنغافورة

توصلت دراسة إستقصائية أجراها مجموعة من طلاب جامعة "نانيانج التكنولوجية (NTU) فى سنغافورة، أن معظم أولياء الأمور فى سنغافورة لا يشاركون فى أنشطة الفنون والحرف اليدوية مع أطفالهم على أساس منتظم.





وأشارت البيانات إلى أن 9,4% فقط من 116 من آباء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم مابين 4 إلى 7 أعوام استطلع أرائهم يمارسون أنشطة فنيه، وحرفية مع أطفالهم أكثر من مرة واحدة فى الإسبوع، كما وجد أن مايقرب من أربعة من بين كل 10 لا يمارسون مثل هذه الأنشطة مع أطفالهم، أو يقومون بذلك مرة واحدة فقط فى الشهر.





وأوضح الطلبة في جامعة " نانيانج التكنولوجية (NTU)" ، أن السبب يرجع إلى أن الآباء لديهم العديد من المفاهيم الخاطئة حول هذه الأنشطة، وأعربوا عن اعتقادهم بأن أطفالهم لا يهتمون بالفنون والحرف اليدوية، كما أكد عدد آخر من الأباء أن ضيق الوقت هو السبب وراء عدم قضاء الأوقات مع أطفالهم للإستمتاع بالفنون والحرف اليدوية.





وأوضحت الأبحاث الطبية أن غرس الإبداع لدى الأطفال الصغار مهم فى إعدادهم للحياة اللاحقة، فيما قالت "المؤسسة الدولية لفنون الطفل"، ومقرها الولايات المتحدة ، إن مهارات التفكير الإبداعى التى تتطور عند الإطفال عندما يتعرضون للفنون والحرف اليدوية تساعدهم على أن يكونوا مبتكرين، وهى سمات أساسية للنجاح الفردي والإزدهار الإجتماعي.





وقالت الدكتورة "نيرمالا كاروبيا "، رئيس التعليم في" المعهد الوطنى للمركز التربوي للبحوث في مجال تنمية الطفل":" الفنون والحرف تعد من العناصر الهامة للغاية، فهي نشاط جيد بالنسبة للأباء والأمهات لأطفالهم".





وأوضح الفريق البحثي أن أفضل طريقة لتنمية الأطفال الصغار هي اللعب والتفاعل مع أشياء حقيقية لأنهم يشعرون بمزيد من المشاركة عندما يتعرضون لأنشطة عملية متعددة الحواس".







