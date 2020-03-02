مصادر ميدانية: إصابات في صفوف الجيش التركي إثر قصف سوري في إدلب

أفادت مصادر ميدانية سورية بوقوع إصابات في صفوف الجنود الأتراك عقب قصف مدفعي وصاروخي استهدف نقطة المراقبة التركية في قرية قميناس بريف إدلب الشمالي.





وأكدت المصادر الميدانية ـ لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين ـ أن مروحيات تركية عملت على إجلاء المصابين من النقطة المستهدفة.

وكان المرصد السوري قد أفاد بمقتل 19 جنديا من قوات الجيش السوري في قصف لطائرات مسيرة تركية شمال غربي سوريا.



