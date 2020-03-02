دراسة بريطانية: مكملات الأوميجا 3 لن تحميك من السرطان

كشف بحث طبي بريطاني جديد أن تناول مكملات "الأوميجا 3" قد تزيد فى الواقع من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان بدلا من الحد منها.

ووفقا لمراجعتين، نشرتا في المجلة البريطانية للسرطان وقاعدة بيانات كوكرين للمراجعات المنهجية "، قد تقلل مكملات أوميجا – 3 بشكل طفيف من وفيات ومرض الشريان التاجي، ولكنها تزيد قليلا من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

وقال الدكتور"لى هوبر"، الأستاذ في كلية "نورويتش الطبية" في جامعة إيست أنجليا" في بريطانيا إننا إذا أخذنا مكملات أوميجا - 3 لعدة سنوات، فقد نخفف قليلًا من خطر الإصابة بأمراض القلب، لكن مع تحقيق التوازن بين ذلك وبين زيادة طفيفة للغاية في خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، فالآثار العامة على صحتنا ضئيلة للغاية".

وأشارت الأبحاث التى أجريت فى هذا الصدد أن تناول 1000 شخص لمكملات الأوميجا – 3 لنحو أربع سنوات، فإن 3 أشخاص تمكنوا من تجنب الموت متأثرين بأمراض القلب، وتجنب 6 أشخاص حدوث نوبات قلبية، و3 أشخاص أخرين عانوا من سرطان البروستاتا.

يعتبر "الأميجا 3 "، هى نوع من أنواع الدهون، حيث تعتبر الكميات الصغيرة منها ضرورية لصحة جيدة، ويمكن العثور عليها في الطعام الذي نتناوله خاصة، الأسماك الدهنية مثل السالمون، المكسرات والبذور، كما تتوافر بسهولة في صورة مكملات غذائية يمكن الحصول عليها دون الحاجة إلى روشتة طبية ليتم استخدامها على نطاق واسع.