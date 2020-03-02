صحف إسبانيا عن كلاسيكو الأرض: برشلونة يتنازل عن القمة وريال مدريد يستعيد الصدارة

سيطرت ردود الفعل على مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة على اهتمامات الصحف الاسبانية الصادرة صباح اليوم .





وتمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز بهدفين نظيفين على برشلونة فى القمة الاساينة التى أقيمت بينهما مساء أمس فى ملعب سنتياجو برنابيو .





وقالت صحيفة ماركا الاسبانية الشهيرة : "البرنابيو كان مجنونًا".





وأشارت الصحيفة الواسعة الانتشار الى أن ريال مدريد نجح فى استعادة قمة الترتيب بفضل هدفى فينيسيوس جونيور وماريانو دياز الذى قدم نفسه بشكل قوى بعدما نجح فى تسجيل أسرع هدف بعد مشاركته بثوان معدود فى الوقت بدل الضائع .





فيما قال صحيفة موندو ديبورتيفو :"برشلونة يتنازل".





وأشارت الصحيفة الى أن برشلونة لم يستغل كافة الفرص التى أتيحت له للتسجيل ليحقق الريال الفوز ويتنازل برشلونة عن القمة الاسبانية .





فيما كتبت صحيفة سبورت التابعة لنادى برشلونة "الكلاسيكو للأسف".





وأوضحت الصحيفة أن برشلونة سيطر فى الشوط الاول ولكنه لم ينجح فى التسجيل ليعاقبه الريال فى الشوط الثانى .