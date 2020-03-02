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اقتصاد

الريال السعودى يستقر عند 4.17 جنيه للبيع.. أسعار العملات العربية اليوم الاثنين 2-3-2020

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:30 ص
عملات عربية
عملات عربية
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علياء فوزى
استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الاثنين 2 مارس 2020، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

واستقر الريال السعودي اليوم، الاثنين، عند 4.13 جنيه للشراء و4.17 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي، اليوم، الاثنين، نحو 50.69 جنيه للشراء و51.22 جنيه للبيع بارتفاع 3 قروش .

وسجل الدرهم الإماراتي، اليوم، الاثنين، نحو 4.23 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال العماني، اليوم، الأثنين، نحو 40.25 جنيه للشراء و40.70 جنيه للبيع بارتفاع 3 قروش .


ويتحدد سعر صرف سعر العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.

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