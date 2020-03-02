انتهى زمن النوم.. الأوقاف: خطبة الجمعة ستتناول موضوع الساعة "فيديو"

قال المتحدث باسم الأوقاف، الدكتور أحمد القاضي، إن مصر دولة مؤسسات بمعنى أنها تعمل وتبني وتشيد وتعمر الأفكار وتنمى الوعى، لافتًا إلى أن وزارة الأوقاف تدخل كل بيت وكل شارع وكل ميدان لذلك تحرص على أن تكون خطبة الجمعة بمثابة محاضرة ثقافية توعوية وتنمية للفكر.





وأضاف المتحدث باسم الأوقاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية " ten"، أن وزارة الافكار تعمل على تنمية الإمام وإعداده بشكل لائق لصعود المنبر ومخاطبة الجمهور، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تحرص على توفير الدورات التدريبية للأئمة.





وتابع أنه لا يرتقي ولا يصعد المنبر إلا لو كان أزهريًا وخريج جامعة الازهر الشريف، موضحًا أن وزارة الأوقاف تستعين بخطباء المكافئة خريجى جامعة الأزهر ولكنه غير معينين.





وأشار إلى أن خطبة الجمعة ستناقش موضوع الساعة كفيروس كورونا وغيرها، مضيفًا أن كل يوم نواجه موضوعات جديدة كل ساعة، ملافتًا غلى أن الدين الإسلامى دين رحمة.





وأوضح أنه سيتم طرح خطبة عن الرحمة والرحمة بالحيوان والرفق بالحيوان، نظرًا للاعتداءات المتكررة على الحيوانات، مؤكدًا أنه انتهى زمن النوم فى خطبة الجمعة.



