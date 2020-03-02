مصر الخير: تحيا مصر تحاول تسديد نفقات الغارمين فى مصر.. فيديو

قالت سهير عوض، مدير برنامج الغارمين فى مؤسسة مصر الخير: إن الغارم هو كل من عليه دين ولا يستطيع سداده، مشيرة إلى أنه بالفترة الأخيرة التي تعرضت إليها مصر كان هناك الكثير الذين وقعوا في مشاكل.





وأضافت "سهير" خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الأشخاص الذين ليس لديهم مشاريع ويعتمدون على القوت اليومي كانت لديهم مشاكل كبيرة أثرت بالسلب عليهم.





وأشارت إلى أن برنامج الغارمين بالفترة الأولى كانت لديهم مشكلة فى الغارمين، حيث أنهم وصلوا لمرحلة أنهم لا يستطيعوا الشرب أو الأكل، نظرا لأن ليس لديهم أى دخل.





وأكدت أن هناك عدد من الغارمات التى تضطر إلى شراء الأجهزة وبيعها بعد ذلك بخفض النصف والإمضاء على إيصالات كثيرة على نفسهم، لافتة إلى أنه يرجع السبب لتوفير الطعام لأولادهم.





وأوضحت أن عدد أشخاص الغارمين بدأت فى تزايد الفترة الأخيرة ، مشيرة إلى أن مصر الخير بدأت في إعداد دراسة عن تلك الحالات وتسديدها.