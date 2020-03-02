إصابة لاعب الإعلاميين بقطع في الرباط الصليبي





وقال طبيب الفريق، في تصريحات لـ"صدى البلد": إن اللاعب تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فريقه الودية أمام نادي نجوم المستقبل وخرج متأثرا علي إثرها. وأشار طبيب الفريق إلى أن مسئولي مجلس إدارة نادي الإعلاميين بقيادة طارق الشرباصي ،كلفوه باصطحاب اللاعب وقام بإجراء الفحوصات والأشعة الطبية التي أثبتت إصابته بقطع فى الرباط الصليبى الأمامى ، مع قطع في الغضروف .





وأوضحت الأشعة أن اللاعب يحتاج للخضوع لعملية لإعادة بناء الرباط الصليبي وأن اللاعب سيغيب لفترة كبيرة عن الملاعب.

تلقى الجهاز الفنى لفريق الإعلاميين، ضربة موجعة بعد تأكد إصابة محمد بركات ،لاعب الفريق بقطع في الرباط الصليبي،أثناء مباراة فريقه الودية أمام نجوم المستقبل ، وغيابه لفترة طويلة عن الملاعب.