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التضامن: نسعى للتحول من الدعم إلى تمكين الشباب عن طريق المبادرات.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:09 ص
تمكين الشباب من خلال
تمكين الشباب من خلال المبادرات
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، ان وزيرة التضامن، الدكتورة نيفين القباج، اطلقت بالامس مبادرة "فرصة العمر"، موضحا أنه سيتم توفير 2000 منحة للتعليم الفني والعاملين به وهذا خارج عن الـ 1000 شخص الذي يتكفل بهم بنك ناصر.


وتابع الدكتور محمد العقبي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز، انه سيكون هناك إتاحة لخمس مراكز تعليم مهني اخرى لتأهيل الشباب للعمل في مؤسسة "غبور"، وهي واحدة من مؤسسات المجتمع المدني التي عقدت معها الوزارة شراكة حول تنمية التعليم الفني في مصر.


واضاف المتحدث باسم وزارة التضامن، أن الـ 1000 الأولى سيتم تدريبهم في محافظة القاهرة، ولكن الخمس مراكز الذين انضموا إلى المبادرة سيكونون في محافظات مختلفة خارج القاهرة.


واوضح ان هناك دراسة تؤكد على ضرورة أن تشمل المبادرة محافظات اخرى حتى تجوب الجمهورية، مشيرًا إلى أن خلال الفترة القادمة هناك أحقية لأي شخص تقديم طلب للحصول على تمويل بنك ناصر.


واشار الى انه من الممكن أن يكون طالب من محافظة بني سويف ولكنه يتلقي التعليم بأحدى المدارس بالقاهرة فهو له الاحقية في تقديم طلب الدعم، متابعًا ان هذه المبادرة هي الوحيدة التي تقوم بدعم وتأهيل التعليم الفني.


وأكد أن ما يتم تقديمه من تدريبات فهي متقدمة جدًا في مجالات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، وتكون تلك المنح المقدمة بدون مصاريف أو رسوم للحصول على هذه التدريبات.

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