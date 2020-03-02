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فن

تريند الفن.. ليلى علوي لمعجب: متحطش إيدك علي.. كورونا فريدة سيف النصر.. علاقة ياسمين عبد العزيز بـ أحمد العوضي

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:04 ص
قسم الفن
نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحقق بعضها قراءات عالية. من أبرزها:


عبّرت الفنانة ليلى علوي، عن غضبها الشديد بسبب محاولة أحد معجبيها وضع يده على كتفها خلال تواجدها في قرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، خلال زيارتها للقرية من أجل المشاركة في افتتاح مشروعات تنموية لصندوق تحيا مصر.




نفت النجمة فريدة سيف النصر حقيقة مرضها بالسرطان حيث كتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " الحساسية بقت سرطان قديمة أوي طيب إمشي عالموضة وخلليها كورونا ".



أثار الفنان أحمد العوضي، الجدل مجددًا حول علاقته بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك بعد إنتشار أنباء ارتباطهما أكثر من مرة، خلال الفترة القليلة الماضية.


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