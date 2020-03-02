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توك شو

قمر شافعى تكشف تفاصيل مشاركتها بمعرض كليج جاليري.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:22 ص
الفنانة قمر شافعى
الفنانة قمر شافعى
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البهي عمرو

قالت الفنانة قمر شافعى، أحد المشاركين بمعرض كليج جاليري، إنها تقوم برسم لوحاتها الفنية على الايباد بيدها، مؤكدة أن اللوحات التي ترسمها تخرج من احساسها اللحظى لرسمة اللوحة.


وأضافت الفنانة قمر شافعى خلال حوارها برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي محمد جاد أن اللوحة التى ترسمها تأخذ وقت طويل، وأنها تقوم برسم اللوحة مرة واحدة، معلقة " لما بحط ايدى فى اللوحة مش بخرجها غير وهى خلصانة".


وأشارت قمر شافعى إلى أنها تشارك لأول مرة فى معرض كليج جاليري، وأنها ستشارك فى جميع المعارض المقبلة.


ولفتت قمر شافعى، إلى أن أى فنان يكون سعيد عندما تباع لوحة الفنية رسمها، وأكدت أنها ستكون سعيد بنهاية المعرض اذا نفذت جميع لوحاتها.


وقد خصص برنامج صباح البلد فقرة من برنامج اليوم للحديث عن الفن التشكيلي، وتم عرض تقرير من داخل معرض كليج جاليري.

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