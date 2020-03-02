إندونيسيا تعلن تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الاثنين، تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
ووفقًا لقناة "يورو نيوز"، ذكرت السلطات أن الحالتين لامرأة تبلغ من العمر 64 عامًا وابنتها 31 عامًا، كانتا على اتصال بسائح ياباني.
ونقلت السيدتان إلى مستشفى لتلقي العلاج، ولكن الرئيس الأندونيسي جوكو ويديدو رفض الكشف عن مكان علاجهما.
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يذكر أن السلطات الصينية أكدت اليوم الإثنين، ارتفاع ضحايا فيروس كورونا المستجد، في أول أيام شهر مارس إلى 2912، وذلك عقب تسجيل 42 حالة وفاة جديدة بالفيروس.
وأشارت السلطات الصينية إلى أن حالات الإصابة ارتفعت إلى أكثر من 80 ألف حالة عقب تسجيل 202 حالة جديدة.