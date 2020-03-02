إندونيسيا تعلن تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الاثنين، تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.





ووفقًا لقناة "يورو نيوز"، ذكرت السلطات أن الحالتين لامرأة تبلغ من العمر 64 عامًا وابنتها 31 عامًا، كانتا على اتصال بسائح ياباني.





ونقلت السيدتان إلى مستشفى لتلقي العلاج، ولكن الرئيس الأندونيسي جوكو ويديدو رفض الكشف عن مكان علاجهما.





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