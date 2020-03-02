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حوادث

العثور على مسن مقتولا داخل منزله بالشرقية

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:03 ص
القتيل
القتيل
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محمد الطحاوي

عثر أهالى قرية منشاة العباسة بمركز ابوحماد على جثة موظف بالأوقاف بالمعاش، مقتولا داخل مسكنه ومصاب بجرح طعنى بالرقبة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف نيابة أبو حماد العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.


فيما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية ، إخطارا يفيد ورود بلاغ بالعثور على "صبحى.ف" 70 سنة موظف بالأوقاف بالمعاش ، مقتولا داخل مسكنه بالقرية.


وعلي افور تم تشكيل فريق بحث علي أعلي مستوي بالتنسيق مع رجال مباحث مركز ابوحماد ورجال الأمن العام والبحث الجنائي وتبين من التحريات الأولية أن المجنى عليه، يقيم بمفرده بالمسكن، وعاش فترة بمحافظة السويس، ثم عاد واستقر بمسكنه بالقرية، وأمس استشعر الجيران غيابه فطرقوا باب منزله عدة مرات وبعدها حاول الأهالى فتح الباب فعثروا عليه مقتولا . 


فيما قررت النيابة العامة بمركز أبوحماد نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار، وأمرت بإنتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثة وتشريحها لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وجاري تحرير محضر بالواقعة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية للجثة.

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