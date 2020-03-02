وكيل عربية البرلمان يشيد بنجاح الجيش السورى فى سحق إرهابيى أردوغان فى إدلب

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بالبرلمان التسجيل الصوتي لجندي تركي والذى أظهر فيه الهزائم والخسائر التي تتعرض لها قوات أردوغان في سوريا وأن جنود القوات التركية اندمجوا مع المجموعات الإرهابية فى إدلب خوفا من مواجهة الجيش السورى بأنه أكبر دليل على هزيمة قوات النظام التركى الإرهابى ممثلا فى سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان داخل الأراضى السورية.





وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم ان التسجيل الصوتي للجندى التركى الذى نشرته منصات تركية معارضة والذى قال فيه الجندى التركي :"أصدقائي الأعزاء الآن أنا موجود بمستشفى مدينة الريحانية وهناك 58 من جنودنا قتلوا، وحتى تلك اللحظة ما زال يأتي قتلى فهناك من 25 إلى 30 جنديا تم إرسالهم إلى مستشفى مدينة هاتاي وهناك غيرهم والوضع خطير، وهناك أكثر من ذلك مصابون، هنا الوضع خطير للغاية ياربي ساعد كل من هنا والله المكان ممتلئ بالقتلى".





وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بنجاح وحدات الجيش السورى وقدرتها على هزيمة وسحق إرهابيى النظام التركى على محور سراقب بريف إدلب الجنوبى الشرقي وتتفيذها لضربات نارية مكثفة بسلاحى المدفعية والصواريخ على مواقع المجموعات الإرهابية وخطوط إمدادها ومحاور تحركها وأوقعت فى صفوفها العديد من القتلى ودمرت عدة مدرعات وعربات ثقيلة.





متوقعا قرب سقوط نظام رجب طيب أردوغان بعد ازدياد الاحتقان من الشعب والمعارضة التركية ضد سياساته الإرهابية داخل سوريا وليبيا وتعريض جنوده لخسائر كبيرة.