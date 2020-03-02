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محافظات

أماكن ومواعيد انقطاع المياه في الغربية

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:10 ص
انقطاع المياة
انقطاع المياة
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احمد علي
أعلن المهندس عادل عطيه رئيس شركة مياه الشرب بمحافظه الغربيه اليوم عن  قطع المياه بعدة مناطق بالمدينة، من الساعة السادسة مساء اليوم حتى الساعة الخامسة من صباح يوم الثلاثاء، وذلك لتوقف المحطات نتيجة لعمل قطعيات بالخطوط الجديدة.

واشار رئيس الشركة، أن المناطق التى سيشملها انقطاع المياه خلال تلك الفترة الزمنية، هى شارع الحنفى، وميدان البهلوان، وسوق الليمون مع أبوالفضل، وسوق السمك، وسعد زغلول بداية حى ثان، ومنطقة نعمان الأعصر.

كما اهاب رئيس شركة كافه الأسر وعائلات بالمناطق السكنيه تدبير كافه احتياجاتهم أثناء فتره اعمال الصيانه تلبيه لتحسين الخدمه للمواطنين ورفع كفاءه الشبكات .
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