رئيس مجلس النواب الليبي يطالب بتشكيل مجلس رئاسي من 3 أعضاء

قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الاثنين، إنه يجب تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء، رئيس ونائبين من كل إقليم في ليبيا عضو واحد.





وأضاف صالح في لقاء أجرته مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "ينبغي أن يكون الأعضاء ممثلين عن كل إقليم عضو يكون اختياره عن طريق إقليمه والممثل عنه، وكذلك يكلف رئيس للوزراء ونائبين".





وتابع: "بعد ذلك تشكل حكومة وحدة وطنية تعتمد، ويصادق عليها من قبل مجلس النواب وتؤدي اليمين القانونية وتمارس عملها من مكان أمن، والنسبة للنفط فإن المطلوب باعتباره لكل الليبيين، أن يكلف محافظا لمصرف ليبيا المركزي ورئيس لمؤسسة النفط يتمتعان بالنزاهة ووضع آلية لتوزيع دخل النفط بعدالة بين الليبيين".





وفي سياق آخر، أعرب صالح عن أسفه لعدم استجابة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لقرارات مجلس النواب بشأن تشكيل لجنة الحوار في جنيف.



