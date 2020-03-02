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منوعات

لو بتغسلى الكوتشي في الغسالة.. سيدة تروي تجربتها المؤلمة | شاهد

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:45 ص
صدى البلد
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مريم صليب
الحصول على أحذية نظيفة بإستمرار أمر شاق و مرهق جدا و لكن الأسوأ أن تختار الطريق السهل وتضع الأحذية في الغسالة لتوفر على نفسك عناء التنظيف. 

نشرت إحدى السيدات في صحيفة " ميرور" البريطانية ، تجربتها المؤلمة في تنظيف الأحذية داخل الغسالة ولكن صدمتها عقب إنتهاء دورة التنظيف فقد خرجت الأحذية " أشلاء " على حد قولها. 

سمعت " سام" البرازيلية البالغة من العمر 29 عاما ، من إحدى صديقاتها أنها قامت بغسل الأحذية الرياضية في الغسالة لتوفير الوقت و المجهود المبذول فيها. 

نفذت سام ما سمعته من صديقتها إلا إنها صدمت عندما أخرجت الاحذية من الغسالة و خسرت غسالتها لأنها تكسرت والأحذية تقطعت و كادت الغسالة أن تحترق بسبب الاحذية . 

كتبت السيدة أنها فشلت فشلا ذريعا في تجربتها و شعرت بالحزن الشديد بسبب الخسائر التي تسببت فيها تلك الفكرة و نصحت السيدات بعدم تكرارها. 
لو بتغسلى الكوتشي في الغسالة.. سيدة تروي تجربتها المؤلمة | شاهد
لو بتغسلى الكوتشي في الغسالة.. سيدة تروي تجربتها المؤلمة | شاهد
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