لو بتغسلى الكوتشي في الغسالة.. سيدة تروي تجربتها المؤلمة | شاهد





نشرت إحدى السيدات في صحيفة " ميرور" البريطانية ، تجربتها المؤلمة في تنظيف الأحذية داخل الغسالة ولكن صدمتها عقب إنتهاء دورة التنظيف فقد خرجت الأحذية " أشلاء " على حد قولها.





سمعت " سام" البرازيلية البالغة من العمر 29 عاما ، من إحدى صديقاتها أنها قامت بغسل الأحذية الرياضية في الغسالة لتوفير الوقت و المجهود المبذول فيها.





نفذت سام ما سمعته من صديقتها إلا إنها صدمت عندما أخرجت الاحذية من الغسالة و خسرت غسالتها لأنها تكسرت والأحذية تقطعت و كادت الغسالة أن تحترق بسبب الاحذية .





كتبت السيدة أنها فشلت فشلا ذريعا في تجربتها و شعرت بالحزن الشديد بسبب الخسائر التي تسببت فيها تلك الفكرة و نصحت السيدات بعدم تكرارها.

الحصول على أحذية نظيفة بإستمرار أمر شاق و مرهق جدا و لكن الأسوأ أن تختار الطريق السهل وتضع الأحذية في الغسالة لتوفر على نفسك عناء التنظيف.