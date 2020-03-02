مصر للطيران: تخفيضات على رسوم الشحن الدولية لعملاء المسافر الدائم

أعلنت مصر للطيران عن توقيع إتفاقية تعاون مع شركة Egypt Express الوكيل الحصري لشركة FedEx في مصر، حيث تضمنت هذة الإتفاقية منح عملاء برنامج EGYPTAIR Plus تخفيضات بنسب تصل إلى 20% على رسوم الشحن على الشحنات الدولية التي يقوم بها عملاء البرنامج عبر شركة FedEx Express مصر بالإضافة إلى 25% أميال تضاف إلى حساب العميل .





يأتي ذلك في إطار اهتمام الشركة الوطنية لجمهورية مصر العربية و عضو تحالف ستار بمنح عملائها العديد من المميزات.

من الجدير بالذكر أنه يمكن لعملاء برنامج EGYPTAIR Plus الإستفادة بهذه التخفيضات عبر مكاتب شركة FedEx Express مصر المنتشرة بأنحاء الجمهورية.





وكانت مصر للطيران ،أعلنت عن إطلاق النسخة المطورة من برنامجها EGYPTAIR Plus في يناير الماضي، حيث أطلقت مستوى جديد للعضوية وهو المستوى الإيليت (Elite) ليكون هو المرحلة التالية لترقية العضوية بعد المستوى الذهبي ويسبق الوصول إلى المستوى البلاتيني وبذلك تصل عدد المستويات الخاصة بالبرنامج إلى خمسة مستويات وهي (الأزرق والفضي والذهبي والإيليت والبلاتيني).





وكجزء من التطوير الذي قامت به الشركة على البرنامج، فقد حرصت مصر للطيران على إختيار تصميم جديد لبطاقات البرنامج بما يعكس التاريخ الفرعوني العريق، حيث يُجسد التصميم الجديد صورة الملكة إيزيس وهى الإله الأم للملك حورس شعار شركة مصر للطيران مما يعمل على ربط بطاقات البرنامج بالثقافة الفرعونية العريقة ويمنحها طابعًا مميزًا عن غيرها من شركات الطيران.