AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مصر للطيران: تخفيضات على رسوم الشحن الدولية لعملاء المسافر الدائم

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:10 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
Advertisements
نورهان خفاجي

أعلنت مصر للطيران عن توقيع إتفاقية تعاون مع شركة Egypt Express الوكيل الحصري لشركة FedEx في مصر، حيث تضمنت هذة الإتفاقية منح عملاء برنامج EGYPTAIR Plus تخفيضات بنسب تصل إلى 20% على رسوم الشحن على الشحنات الدولية التي يقوم بها عملاء البرنامج عبر شركة FedEx Express مصر بالإضافة إلى 25% أميال تضاف إلى حساب العميل .


يأتي ذلك في إطار اهتمام الشركة الوطنية لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار بمنح عملائها العديد من المميزات.

من الجدير بالذكر أنه يمكن لعملاء برنامج EGYPTAIR Plus الإستفادة بهذه التخفيضات عبر مكاتب شركة FedEx Express مصر المنتشرة بأنحاء الجمهورية.


وكانت مصر للطيران ،أعلنت عن إطلاق النسخة المطورة من برنامجها EGYPTAIR Plus في يناير الماضي، حيث أطلقت  مستوى جديد للعضوية وهو المستوى الإيليت (Elite) ليكون هو المرحلة التالية لترقية العضوية بعد المستوى الذهبي ويسبق الوصول إلى المستوى البلاتيني وبذلك تصل عدد المستويات الخاصة بالبرنامج إلى خمسة مستويات وهي (الأزرق والفضي والذهبي والإيليت والبلاتيني).


وكجزء من التطوير الذي قامت به الشركة على البرنامج، فقد حرصت مصر للطيران على إختيار تصميم جديد لبطاقات البرنامج بما يعكس التاريخ الفرعوني العريق، حيث يُجسد التصميم الجديد صورة الملكة إيزيس وهى الإله الأم للملك حورس شعار شركة مصر للطيران مما يعمل على ربط بطاقات البرنامج بالثقافة الفرعونية العريقة ويمنحها طابعًا مميزًا عن غيرها من شركات الطيران.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر للطيران تواصل احتفالها بالعام الجديد وتقدم إنترنت مجاني لعملائها على الطائرات

مصر للطيران تعلن عن تطوير برنامج المسافر الدائم.. ومستوى جديد للعضوية

بمميزات فريدة.. تويوتا تفتتح مركز خدمة متكاملا بمدينة الشيخ زايد

مصر للطيران تحتفل بـ عيد الحب مع عملائها على رحلاتها الجوية.. شاهد

ترشيحاتنا

في ذكرى وفاته.. هل اغتال الخديو إسماعيل أخيه المفتش؟

بيكيه: واجهنا أسوأ نسخة لـ ريال مدريد في الشوط الأول

رونالدو يصفق لـ فينيسيوس بعد هدفه في برشلونة.. والبرازيلي يقلد الدون.. صورة

الأهلي ينتظر انفراجة كبيرة فى عقوبة كهربا من اتحاد الكرة.. اليوم

هل تصح صلاة الضحى قبل صلاة الظهر بـ5 دقائق ؟

بيكيه ينفعل على فينيسيوس جونيور في الكلاسيكو ويتهمه بالجنون.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطأ غير مقصود يتسبب في هدم منزل عمره 100 عام.. اعرف الحكاية

باليورو .. سعر غير متوقع لإطلالة نانسي عجرم The voice kids

أسعار فولكس فاجن في مصر اليوم بعد تخفيض volkswagen golf حوالى 30 ألف جنيه.. صور