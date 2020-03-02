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تكنولوجيا

ريدمى نوت 8 وريدمى نوت 7 ضمن قائمة أفضل الهواتف الذكية خلال عام 2019

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:53 م
شاومى
شاومى
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احمد عبد القوى

  جاءت هواتف شركة شاومى، الرائدة عالميا فى مجال تكنولوجيا الهواتف الذكية ضمن قائمة أفضل الهواتف الذكية فى الربع الرابع لعام 2019، حيث جاءت هواتف ريدمى نوت 8 وريدمى نوت 8 برو ضمن قائمة أفضل الهواتف الذكية العالمية خلال الربع الرابع لعام 2019، بينما جاء هاتف ريدمى نوت 7 ضمن قائمة أفضل الهواتف الذكية خلال عام 2019، وذلك وفقا لمؤسسة كاناليس العالمية لأبحاث السوق.


وجاء هاتف ريدمى نوت 8 على رأس أجهزة الهواتف الذكية التى تعمل بنظام التشغيل اندرويد خلال الربع الرابع لعام 2019، بينما جاء هاتف ريدمى نوت 7 الأفضل فى فى فئة الهواتف الذكية التى تعمل بنظام التشغيل اندرويد فى عام 2019.


وكانت شاومى هى الشركة الصينية الوحيدة فى قائمة أفضل الهواتف الذكية في تقرير الربع الرابع، وتقرير عام 2019، وفقا لمؤسسة كاناليس العالمية لأبحاث السوق.

كما جاء هاتف ريدمى نوت 8 ضمن الهواتف الأكثر اقتناءً خلال عام 2019، وفقا لموقع سى نت الشهير المتخصص فى أخبار الأجهزة والهواتف الذكية.


وكانت شاومى قد أعلنت فى أغسطس 2019 عن سلسلةريدمى نوت 8 والتى تضمنت الهواتف ريدمى نوت8  وريدمى نوت 8 برو. ويعتبر ريدمى نوت8 برو أول هاتف ذكى لشركة شاومى يأتى مزودا بكاميرا 64 ميجابيكسل، بإستخدام  مستشعرSamsung GW1 64MP، مع أحدث معالج من ميديا تك  MediaTek® Helio ™ G90T ، بينما جاء الهاتف ريدمى نوت 8 بكاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل، وشحن سريع بقوة 18 واط، كما يوفر أقوى نظام صوت حتى الآن من سلسلة أجهزة ريدمى نوت.

وقبل أيام فقط، تم إدراج شركة شاومىالرائدة فى مجال التكنولوجيا في قائمة ديروينت لأفضل 100 شركة مبتكرة للعام الثانى على التوالى كواحدة من ثلاث شركات تمثل بر الصين الرئيسى فى قائمة هذا العام، وفقًا للتقرير الصادر عن شركة كلاريفيت أناليتكس.


تعد شاومى، (رمز الأسهم: 1810: هونج كونج) رابع أكبر علامة تجارية للهواتف الذكية فى العالم، وقد أنشأت أكبر منصة إنترنت فى العالم للمستهلكين، مع أكثر من 213 مليون جهاز ذكىمتصل بمنصتها (باستثناء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة). ونظرًا لما تتمتع به  شاومى من قدرات ابتكارية ورؤية إستراتيجية مستقبلية، فنحن ملتزمون بتزويد المستهلكين فى جميع أنحاء العالم بمنتجات ذكية أكثر حداثة بأسعار مناسبة فى عام 2020.

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