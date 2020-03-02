بمشاركة 5 دول عربية.. 10 معلومات عن مهرجان الهجن بالشرقية

أطلقت محافظة الشرقية منذ قليل مهرجان الهجن العاشر بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية ومئات المواطنين المهتمين برياضة الهجن .

فيما حرص موقع صدي البلد علي تعريف القارئ بأبرز المعلومات عن المهرجان كما يلي:

1/ المهرجان يقام بأرض صحراء بلبيس على مضمار عبارة عن 50 فدانا

2/ يقام المهرجان بالتنسيق مع وزارتي السياحة والشباب والرياضة ومحافظة الشرقية

3/ يضم قرابة 1000 هجين عربي

4/ يشارك بالمهرجان وفود من الدول العربية ومختلف القبائل

5/ يقام المهرجان على مضمار تم إعداده خصيصا بمحيط 10كم لاستقبال الهجن

6/ يعد دعما للسياحة الصحراوية والرياضية

7/ إضافة فقرات جديدة للمهرجان وسهرة بدوية، وأمسية شعرية

8/ جوائز مادية ومعنوية للفائزين بالسباق

9/ يقام المهرجان على مدار يومين بحضور المحافظ والأجهزة التنفيذية

10/ يشارك في المهرجان وفود من "المملكة العربية السعودية - الأردن - الكويت - ليبيا – تونس"