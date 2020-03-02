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محافظات

بمشاركة 5 دول عربية.. 10 معلومات عن مهرجان الهجن بالشرقية

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:50 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أطلقت محافظة الشرقية منذ قليل مهرجان الهجن العاشر بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية ومئات المواطنين المهتمين برياضة الهجن .

 

فيما حرص موقع صدي البلد علي تعريف القارئ بأبرز المعلومات عن المهرجان كما يلي:

1/ المهرجان يقام بأرض صحراء بلبيس على مضمار عبارة عن 50 فدانا

2/ يقام المهرجان بالتنسيق مع وزارتي السياحة والشباب والرياضة ومحافظة الشرقية

3/ يضم قرابة 1000 هجين عربي

4/ يشارك بالمهرجان وفود من الدول العربية ومختلف القبائل

5/ يقام المهرجان على مضمار تم إعداده خصيصا بمحيط 10كم لاستقبال الهجن

6/ يعد دعما للسياحة الصحراوية والرياضية

7/ إضافة فقرات جديدة للمهرجان وسهرة بدوية، وأمسية شعرية

8/ جوائز مادية ومعنوية للفائزين بالسباق

9/ يقام المهرجان على مدار يومين بحضور المحافظ والأجهزة التنفيذية

10/ يشارك في المهرجان وفود من "المملكة العربية السعودية - الأردن - الكويت - ليبيا – تونس"

بمشاركة 5 دول عربية.. 10 معلومات عن مهرجان الهجن بالشرقية
بمشاركة 5 دول عربية.. 10 معلومات عن مهرجان الهجن بالشرقية
بمشاركة 5 دول عربية.. 10 معلومات عن مهرجان الهجن بالشرقية
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