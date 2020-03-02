للمرة الثانية .. محمد صلاح سفيرًا لـ فودافون في مصر

في إطار سعي شركة "فودافون" إلى التعاون مع شركاء هم الأنجح في مجالهم ، أعلنت شركة فودافون مصر عن تجديد شراكتها الاستراتيجية مع نجم الكرة العالمية وأيقونة كرة القدم محمد صلاح سفيرًا لعلامتها التجارية في مصر





وفي سياق متصل، تم اختيار محمد صلاح ليكون أول سفير لمؤسسة فودافون العالمية ومفوضية الامم المتحدة لشئون اللاجئين لبرنامج المدارس الفورية فى المناطق النائية ( Instant network school program ) فى أفريقيا ، ووالذى يعتمدعلى توفير الإنترنت والإتصالات للطلبة فى المدارس الموجودة فى المناطق النائية والخاصة باللاجئين عن طريق تركيب شبكات فورية(instant network ) وقد خصصت مؤسسة فودافون العالمية إستثمارات بلغت 26 مليون يورو، لتطبيق هذا البرنامج ليستفيد منه أكثر من نصف مليون طالب وطالبة من اللاجئين وأكثر من 10 آلاف معلم .









وقع الاختيار على النجم محمد صلاح وذلك تقديرا لمكانته الكبيرة كلاعب كرة قدم وتميزه ليصبح قدوة للشباب حول العالم ومثال للنجاح الملهم للأجيال الناشئة وقد أختارته مجلة التايم كواحد من أكثر الشخصيات تأثيرًا في العالم في عام 2019، هذا بالإضافة إلى إسهاماته الخيرية في مختلف المجالات بما في ذلك التعليم.









وكجزء من دوره كسفير للبرنامج، يقوم اللاعب محمد صلاح بزيارة المدارس التي يدعمها البرنامج، كما سيعمل مع مؤسسة فودافون العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على زيادة الوعي بضرورة وأهمية التعليم الرقمي للأطفال اللاجئين، لإعطائهم فرصة لتكوين مستقبلهم الخاص.













وأقيم إحتفال كبير فى مقر فودافون العالمية للترحيب بالنجم محمد صلاح ،وممثله ووكيل أعماله السيد رامى عباس وكان فى إستقبالهم السيد / نيكولاس ريد الرئيس التنفيذى لشركة فودافون العالمية والسيد / ألكسندر فرومان كورتيل الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر ومحمد كمال عبد الله رئيس قطاع التسويق التجارى فودافون مصر و نهى سعد رئيس قسم الإتصالات الخارجية والإعلام و هبه عرفة رئيس قسم العلامة التجارية والإتصالات التسويقية بفودافون مصر.









ومن جانبه، عبر محمد صلاح عن سعادته بتجديد التعاون مع "فودافون مصر" باعتبارها أنجح شبكات المحمول في مصر، وأثنى على الشراكة مع فودافون مصر التى إضيف إليها جانب إنسانى عالمى عن طريق مؤسسة فودافون العالمية و مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لسد الفجوة بين التعليم المتاح للاجئين وأقرانهم الذين يعيشون في مجتمعات مستقرة. مشيدًا بدور المبادرة في نشر التعليم لإنشاء جيل من الشباب المتعلم والواعي والمعتمد على نفسه في جميع أنحاء أفريقيا، وقريبًا في مصر.









وصرح ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، "يتماشى اختيار صلاح مع استراتيجية فودافون، كما يعكس معنى علامتها التجارية فمحمد صلاح أيقونة الشباب في مصر والعالم ومثال ملهم لهم لتحقيق الطموحات والأحلام ورمزا للسعي إلى مستقبل أقوى وأفضل، وهو شعار فودافون "اللي جاي أقوى. جاهز؟". كما لفت فرومان أن خطوة تجديد الشراكة يأتي تأكيدًا على بقاء العلامة التجارية "فودافون" في الأسواق المصرية راسخة في مكانتها المعتادة "رقم 1 " في السوق المصرية.









برنامج المدارس الفورية ( Instant network school program ) والتعليم فى المناطق النائية فى أفريقيا يقوم بتحويل الفصل الدراسي إلى مركز متقدم للتعلم عبر الإنترنت، تقنيات مفهوم school in a box’”، والذي الذي طورته "فودافون"، والذي يتم من خلاله اعداد الفصل الدراسي في دقائق باستخدام حاسبات وأجهزة عرض ونظام صوت، إلى جانب خدمات اتصال بشبكة الجيل الرابع وأجهزة اتصال بالواي فاي وأجهزة مدعمة بإمكانية الشحن عن طريق الطاقة الشمسية وكابلات ومكتبة تعليمية رقمية. تم تطبيق البرنامج في ثمانية مخيمات للاجئين في دولة كينيا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان. ومن المتوقع أن يتم افتتاح 225 مدرسة في ست دول أخرى بحلول 2025، من بينها 20 مدرسة هذا العام في مصر وموزمبيق وكينيا، كما سيتم إنشاء مدارس أخرى في تنزانيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية اعتبارًا من عام 2021.