بعد صفعة موسكو.. أردوغان يحدد موعد زيارته لـ روسيا

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، عزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة موسكو الخميس المقبل الموافق 5 مارس الجاري.





يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وزارة الدفاع الروسية، إنها لا يمكنها ضمان أمن الطيران التركي في المجال الجوي السوري.





وكان الجيش السوري أعلن، صباح أمس الأحد، أن طائرات تركية أسقطت مقاتلتين سوريتين بعد اعتراضهما أثناء قيامهما بمهمة قتالية في محافظة إدلب.





وأغلقت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، مجالها الجوي في المنطقة الشمالية الغربية، لرحلات الطائرات أو لأية طائرات مسيرة.





ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية بيانا أعلنت فيه دمشق إغلاق مجالها الجوي شمال غربي سوريا، وبخاصة فوق محافظة إدلب السورية، لرحلات الطائرات، ولأي طائرات مسيرة، مؤكدة أنه سيتم التعامل معها على أنه "طيران معاد يجب إسقاطه ومنع تحديد أهدافه العدوانية.