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تكنولوجيا

مؤسسة اتصالات تشارك فى تطوير قسم الأطفال بمستشفى أم المصريين

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:55 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى

أضافت «مؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع» صفحة جديدة في سجل نجاحاتها بدعم ملف الصحة في مصر، وذلك من خلال التعاون مع جمعية «رسالة نور على نور» في مشروع تطوير قسم الأطفال بمستشفى أم المصريين، وهو المشروع الذي يتضمن تجديد المبنى وتحديث الأجهزة والمعدات في قسم الأطفال بالكامل والذي يستوعب نحو 9000 مريض شهريًا سواء من خلال الفحوصات اليومية أو العمليات الجراحية أو الإقامة الليلية.

 

حضر افتتاح المستشفى سارة عادل –مدير عام مؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع، والسيد الدكتور محمد منصور مدير مديرية الصحة بالجيزة ممثلا لوزارة الصحة والسكان، والأستاذ أيمن عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية" ممثلا عن وزارة التضامن، والأستاذة/هند عبد الحليم– نائب محافظ الجيزة.

 

ويعد مشروع تطوير قسم الأطفال بمستشفى أم المصريين، هدفًا في إطار خطة مؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع التي تركز بشكل أساسي على دعم قطاع الصحة باعتباره أحد الملفات الحيوية الملحة بالمجتمع المصري، ويأتي مواكبًا لخطة مصر 2030 التي تتضمن اهتماما خاصا بملف الصحة وتنميتها بشكل ملحوظ، ومتوافقًا مع الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة "الصحة الجيدة والرفاه".

 

وبهذه المناسبة، قالت سارة عادل– مدير عام مؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع: "تضع مؤسسة اتصالات ملف الصحة في مقدمة الملفات الأولى بالرعاية في الوقت الحالي، لذا لم ندخر جهدًا وحرصنا على المشاركة في هذا المشروع وخاصة أنه يستهدف تحسين وعلاج صحة الأطفال الذين هم جيل المستقبل. وخلال هذا المشروع استفادت المستشفى من خبرات مؤسسة اتصالات في مشاريعها السابقة المتعلقة بتطوير الخدمات الطبية لخروج المشروع بأفضل صورة ممكنة تليق بالمستوى الطبي الذي يستحقه المصريون.

ومن جانبه أضاف حاتم فراج نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "رسالة نور على نور": "سعداء بالتعاون مع مؤسسة اتصالات في مشروع تطوير قسم الأطفال بمستشفى أم المصريين بهذا الشكل الرائع و الذي يعد هدفا مهما تعمل عليه المؤسسة في قطاع الصحة ، وهو ما يؤكد حرصنا على الاهتمام بصحة الطفل لإنشاء جيل واعٍ يتمتع بصحة سليمة، إيمانًا منا بأهمية الطفل كركيزة أساسية لبناء الأمة وتحقيق تقدمها على نحو سليم، فنحن في جمعية "رسالة نور على نور" نُسخر كل القدرات والإمكانات العلمية والبشرية والمادية التي نمتلكها لتحقيق هذا الهدف السامي من المشروع".

 

يذكر أن مؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع أشُهرت عام 2013، لتكون الذراع التنموي لشركة اتصالات مصر، حيث تضع المؤسسة قطاع الصحة ضمن أولوياتها، خاصة أنه يعد أحد الملفات الحيوية والملحة بالمجتمع المصري.

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