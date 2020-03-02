ضبط مقاول وربة منزل هاربين من 110 أحكام قضائية بالقليوبية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بنها من ضبط مقاول وربة منزل هاربين من 110 حكم حبس في قضائية مختلفة .





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا بتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط ناصر ع ا 50 سنة مقاول ومقيم كفر سعد – دائرة المركز وآخر منشية النور – دائرة قسم أول بنها وبالكشف عليه تبين اننه مطلوب التنفيذ عليه في عدد ( 81 ) حكم "حبس في قضايا جنائية مختلفة

كما تم ضبط " ياسمين م م " ربة منزل ومقيمة عزبة عثمان – دائرة قسم اول شبرا الخيمة وبيت انها مطلوب التنفيذ عليها في عدد ( 29) حكم حبس ( تبديد – شيك) احيل المتهمين للنيابة التى تولت التحقيق