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حوادث

ضبط مقاول وربة منزل هاربين من 110 أحكام قضائية بالقليوبية

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:49 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بنها من ضبط مقاول وربة منزل هاربين من 110 حكم حبس في قضائية مختلفة .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا بتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط ناصر ع  ا  50 سنة مقاول ومقيم كفر سعد – دائرة المركز وآخر منشية النور – دائرة قسم أول بنها وبالكشف عليه تبين اننه مطلوب التنفيذ عليه في عدد ( 81 ) حكم "حبس في قضايا جنائية مختلفة

كما تم ضبط " ياسمين  م   م " ربة منزل ومقيمة عزبة عثمان – دائرة قسم اول شبرا الخيمة وبيت انها مطلوب التنفيذ عليها في عدد ( 29) حكم حبس ( تبديد – شيك) احيل المتهمين للنيابة التى تولت التحقيق

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