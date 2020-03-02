قبل لحظات من النطق بالحكم.. الجنايات تعرض آلاف الاوراق من قضية أنصار بيت المقدس.. صور

أعدت محكمة جنايات القاهرة منصة صغيرة أمام منصة القضاء، وضع عليها ٧ صفوف أوراق للقضية المعروفة اعلاميا بـ "أنصار بيت المقدس".





وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، احالة أوراق هشام عشماوي و٣٦ آخرين لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.





صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس الدائرة وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.





وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.