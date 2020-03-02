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الكويت تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا.. مصر تكتشف حالة ايجابية جديدة بالفيروس.. واشنطن تعلن عن وفاة ثانية.. وانخفاض حاد في عدد الإصابات بالصين.. أبرز عناوين صحف الكويت اليوم

الإثنين 02/مارس/2020 - 12:30 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
مرسوم أميري بقبول استقالة وزير الكهرباء وتعيين خالد الفاضل وزيرًا بالوكالة
الصحة": تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات إلى 56
الصحة المصرية: اكتشاف حالة إيجابية جديدة لـ «أجنبي» حامل فيروس كورونا
اشتباه في إصابة مفتشة جمارك بـ«كورونا»
رئيس الوزراء العراقي المكلف يعتذر عن تشكيل الحكومة
الشرطة تنتشر في مركز تجاري في مانيلا حيث تجري عملية احتجاز رهائن
بايدن يحقق فوزه الأول ويعود للسباق الرئاسي الديمقراطي


تناولت الصحف الكويتية اليوم، الاثنين، عددا من الاخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، سلطت صحيفة الأنباء الضوء على اعلان وزارة الصحة الكويتية تسجيل  10 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 56 حالة.

وقالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة والوكيل المساعد للخدمات الطبية المساندة بالتكليف، د. بثينة المضف، خلال المؤتمر الصحافي المخصص للإعلان عن مستجدات فيروس كورونا في البلاد، إن جميع الحالات المصابة المكتشفة يوم أمس تم تحويلها إلى المستشفى المخصص لعلاج تلك الحالات وجميعها من القادمين من جمهورية إيران .

وقالت صحيفة الوطن إن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، طارق المزرم، أعلن اليوم صدور مرسوم أميري بقبول استقالة وزير الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري، وتعيين وزير النفط د. خالد الفاضل وزيرًا للكهرباء والماء بالوكالة.

أوضحت صحيفة الجريدة أن وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح بجولة بمطار الكويت‬ الدولي للاطمئنان على التجهيزات الصحية والعيادات وجهوزيتها وتطبيقها لخطط الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك برفقة رجال أمن المطار.

ونقلت صحيفة القبس عن مصادر جمركية قولها إن الإدارة العامة للجمارك أحالت مفتشة جمركية، تعمل في مطار سعد العبدالله الى الحجر الطبي المنزلي، وذلك للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت المصادر: إنه جرى أخذ عينة من المفتشة لفحصها، عقب ظهور بعض الأعراض عليها.

أشارت صحيفة الراي إلى استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند 305ر0 دينار في حين ارتفع اليورو إلى 337ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الأحد.

عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة الراي اعلان وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، عن اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة نجحت في اكتشاف حالة لشخص أجنبي إيجابي لفيروس "كورونا" المستجد، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه في الحالة والتأكد من النتائج المعملية والتي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد، تم احالته الى مستشفي العزل، وهو يتلقى الان الرعاية الطبية اللازمة.

نقلت صحيفة الوطن عن وكالة تسنيم الإيرانية وفاة محمد مير محمدي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام جراء إصابته بفيروس كورونا.

وقالت صحيفة القبس إن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق  علاوي اعتذر عن تشكيل الحكومة. وأضاف علاوي من خلال حسابه بموقع تويتر، للتدوين المصغر، «على الشعب العراقي الاستمرار بالضغط من خلال التظاهرات السلمية».

اعتذر رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق  علاوي  عن تشكيل الحكومة. وأضاف علاوي من خلال حسابه بموقع تويتر، للتدوين المصغر، «على الشعب العراقي الاستمرار بالضغط من خلال التظاهرات السلمية».

دوليا، وذكرت صحيفة الوطن أن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعلنت اليوم الاثنين 476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 4212 إصابة. وذكرت أن عدد الوفيات جراء الفيروس ارتفع إلى 22 من 20 أمس.

وأوضحت صحيفة القبس أن مسؤولو الصحة بولاية واشنطن الأمريكية أعلنت اليوم الإثنين عن تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا بالولاية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد في شمال غرب ولاية واشنطن.

وفي سياق المتصل، أعلنت صحيفة الجريدة تجاوز عدد الوفيات على مستوى العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد الثلاثة آلاف، بعد تسجيل الصين 42 حالة وفاة جديدة. وقالت اللجنة الوطنية للصحة الصينية إن حالات الوفاة الجديدة في الصين سُجّلت في مقاطعة هوبي بؤرة تفشي الفيروس.

أفادت صحيفة الراي بانتشار عناصر من الشرطة الفيليبينية مدججون بالسلاح اليوم في مركز تجاري في مانيلا بعد ورود تقارير بأن موظفا يحتجز مجموعة من الأشخاص رهائن فيه.

وكان رئيس بلدية تلك المنطقة من مانيلا أفاد الصحافيين في وقت سابق بأن أحد الحراس يحتجز عددا من الأشخاص قد يصل إلى ثلاثين في مكتب إداري وأطلق النار على واحد من الرهائن على الأقل.

وركزت صحيفة الجريدة على انتصار جو بايدن  في السباق الديمقراطي لاختيار منافس لدونالد ترامب، وأعاد الأمل إلى صفوف الوسطيين الراغبين في إيقاف تقدم بيرني ساندرز وأجندته "الاشتراكية".

بعد أن مني بثلاث نتائج مخيبة للآمال، حقق نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن الفوز الأول له في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا، معيدا بذلك الزخم لحملته، ومؤكدا أنه المنافس الأول في مواجهة السيناتور الاشتراكي المستقل بيرني ساندرز، سعيا للفوز بترشيح الحزب تمهيدا لانتخابات الرئاسة الأميركية.
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