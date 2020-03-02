بعد وصول الأهلى ..فايلر يعقد جلسة مهمة مع عبدالحفيظ.. تفاصيل

يعقد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، جلسة مع المدير الفني للفريق رينيه فايلر، لاطلاعه على التقرير الشامل الذي أعده سمير عدلي، المدير الإداري عن ملعب التدريب، وكافة الأمور التي سبق أن تم الترتيب لها قبل وصول بعثة الفريق صباح اليوم إلى جنوب إفريقيا.





وتشمل جلسة «عبد الحفيظ» مع «فايلر»؛ التأكيد على موعد تدريبات الفريق، وموعد التحرك، وكافة الأمور الخاصة بالجانب الإداري؛ لتوفير كافة سبل الراحة والاطمئنان للجهاز الفني.





ووصل سمير عدلي قبل بعثة الأهلي بـ24 ساعة؛ للاطمئنان على الترتيبات التي تمت بالتنسيق مع السفارة المصرية في جنوب إفريقيا.



