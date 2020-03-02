وزير الزراعة يبحث مع سفير هولندا بالقاهرة آفاق التعاون بين البلدين

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع لورنيس ويستهوف السفير الهولندي لدى القاهرة آفاق التعاون الزراعية بين البلدين.

وأكد وزير الزراعة ضرورة وضع الآليات الضرورية واللازمة لضمان تنفيذ أي بروتوكول للتعاون بين الجانبين المصري والهولندي، كما تطرق الحديث إلى الخبرات التي تمتلكها هولندا في مجال الإنتاج الحيواني والداجني والألبان وحاجة مصر إلى الاستفادة من هذه الخبرات عن طريق بناء القدرات للجانب المصري ونقل التكنولوجيا الهولندية.





وعلى صعيد الزراعة العضوية، قال القصير إن القانون صدق عليه مجلس النواب وما يرتبط به من تطوير في منظومة الحجر الزراعي المصري، وكذلك تكويد المزارع التي تقوم بالتصدير والأسواق الجديدة التي تم فتحها مؤخرا للمنتجات المصرية، لاسيما الأرجنتين في الموالح واستراليا في التمور، كما أننا تفوقنا في إنتاج الزيتون على إسبانيا وأولى دول العالم في تصدير البرتقال، بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبيرة التي تمت في مصر خلال المرحلة الأخيرة.

مشيرا إلى أن هناك تطورا ملحوظا في قطاعي الإنتاج السمكي والداجني في مصر.

وأشار إلى إمكانيات الجانب الهولندي في استخدام النظم الحديثة لتحليل التربة عن طريق عدد من الأجهزة التي يستخدمها المزارع الهولندي لتقنين استخدامات المخصبات الكيماوية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، فإن الجانب المصري يرغب في نقل هذه التكنولوجيا.





وفيما يتعلق بالخبرات الفنية المختلفة في مجال إنتاج الزهور والفول الصويا والنباتات الطبية والعطرية والتي يتمتع بها الجانب الهولندي، قال المستشار الزراعي الهولندي بالقاهرة - الذي حضر اللقاء - إنهم على استعداد لاستقبال وفد مصري في هولندا للاطلاع على الخبرة الهولندية في الإنتاج النباتي ولقاء المنتجين لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وكيفية الدفع بنموذج التعاون بين القطاع العام والخاص في الزراعة.



