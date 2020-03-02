التأمين الصحي يزف بشرى سارة للمواطن المصري.. فيديو

قالت الدكتورة شيماء عبد الله، نائب مدير المكتب الفنى بمنظومة التأمين الصحى الشامل: إنه يتم إنشاء تخطيط صحى قبل بدء الدخول فى أى محافظة من محافظات مصر، مشيرة إلى انه يتم دراسة الكثافة السكانية في المحافظة ودراسة الخريطة المرضية بها.





وأضافت "شيماء" خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه يتم عمل برنامج وظيفي فى المحافظات من أجل التغطية الكاملة بها، موضحة أن أصحاب الأمراض المزمنة هناك قائمة تم دراستها من قبل منظومة التأمين الصحى و تجميعها وتكفيلها من قبل الدولة.





وأوضحت أنه فى منظومة التأمين الصحى هناك الملفات العائلية والتى تضمن عائد الأسرة وعائلته.





وأشارت إلى أنه تم تبنى فكرة الرعاية الأولية والثانوية والثالثية، لافتة إلى أنهم يشملوا الوحدات والمدارس، حيث أن لكل أسرة مرتبطة بالمنطقة السكنية الخاصة بها على وحدة صحية قريبة من تلك المنطقة.



