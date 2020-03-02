بيري محمد تكتب: الله هو الأمان في فوضي الارض

في فوضي الارض تتعرض للظلم او للاضطهاد ولكن في امان الله تكون دائما مظله حمايتك فكن مع الله يكن معك كل شئ.



كثير من الناس يأخدهم وهمهم بأنهم بأمان ومن ثم وبناء الله يمارسون الضغوطات المختلفه علي تابعيهم فنجد من يظلم ومن يسر في خط الفوضي ومن يمارس تسلطه بحكم وجوده بالسلطه ومن ومن يتوهم انه بأمان ولكن الحقيقه ان هذا لايعد امان بل هو فوضي الارض والله الوحيد من يمنح الامان ومن يرفع الستر ومن يسحب صلاحيه تلك الامان.



ومن هنا نجد نفسنا امام صراع اخر وهو حمايه النفس من التعرض للظلم واستشعار الله بأنه الامان في اي فوضي تحدث بالمواقف الحياتيه المختلفه ومن هنا يأتي نفس الذات تحدي الانسان لنفسه فالنفس البشريه دائما تحت مظله الخمول مالهم تشتعل الاراده بداخلها.

"تحدي النفس". ليس بالامر الهين ان تقف امام نفسك في كثير من المواقف الحياتيه لتمنعها عن ماترغب به او ماتتعرض له ضد العدل السماوي… فأن كان الامر هين وعليك الاختيار في جميع الاشياء ؟ فلماذا وجد البلاء ؟لماذا وجد الاختبار؟لماذا وجد الانتصار والهزيمه ؟لماذا وجد الراحه والشقاء؟.



ومن هنا تقنن فكره الصبر مع اامان الله.



حتي وان اجبرتك الحياه لتجد نفسك عليك الاختيار احيانا واحيانا اخري ليس لديك من الامر شئ ليس لرغبه منك ولكن لاعتبارات ومنطق تعجز كثير من الامور عن استيعابه سواء كان في حياته المهنيه او الاجتماعيه او العاطفيه… فإن اعطتها حق الاختيار اعطيها حق المسؤليه في الوجه المقابل ..فنعلم ان ليس علينا رقيب سوي الله ثم ضميرنا فإن رضي الله والله لوجدنا راحه لم تكن في الحسبان وان لم يرضئ هلكنا بحق ماحلمنا… تحدي نفسك في الخطأ ولكن دعمها ايضا إن اصابت



ولنعلم احبتي ان الله دائما هو الامان في فوضي الارض.