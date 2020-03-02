وكيل نقل البرلمان: الاهتمام الرئاسي وراء إنجازات "الوزير" في إصلاح السكك الحديدية

أعلن النائب محمد زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تأييده لخطة وزارة النقل لتنفيذ كافة مشروعات تنفيذ تطوير منظوماتها الأساسية داخل الهيئة القومية للسكك الحديدية لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين وإصلاح جميع المشاكل الفنية المتواجدة بالقضبان للحد من مخاطر خروج القطارات من على المسار والتي تسببت في حادث قطار سيدي عبدالرحمن والذى أسفر عن وقوع 45 مصابا.





وأشاد " زين الدين " فى بيان له اصدره اليوم بالنجاحات الكبيرة التى حققها الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة جميع المشكلات والازمات وحالات الاهمال والترهل داخل مرفق السكك الحديدية والتى لعقود طويلة وتحقيق الاصلاح الكبير وبتر الاهمال داخل واحد من اهم المرافق القومية الكبرى للنقل داخل مصر.





مطالبا من المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر وجميع القيادات والعاملين بالمرفق استغلال الاهتمام الرئاسى بتطوير وتحديث مرفق السكك الحديدية افضل استغلال والاسراع فى تنفيذ تطوير وتحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بآخرى حديثة والاسراع ايضا فى تنفيذ الخطط الشاملة لإزالة جميع التعديات من على أشرطة قضبان السكك الحديدية في مختلف محافظات مصر خاصة بعد الارتفاع الكبير للتعديات والمعابر العشوائية التى وصلت إلى 9 آلاف و71 حالة منها 3 آلاف معبر عشوائي و6 آلاف و71 حالة تعدي مثل بناء الأكشاك والعشش الخشبية والأسواق العشوائية.





وناشد النائب محمد زين الدين جميع المواطنين على مستوى المحافظات والمدن والقرى التى تمر بها خطوط السكك الحديدية بالتوقف الفورى بالتعدي على حرم القضبان وعمل فتحات في أسوار السكة الحديد حفاظا على ارواحهم مع مساندة جهود الحكومة فى ازالة جميع التعديات على اراضى وأملاك السكك الحديدية خاصة بعد الهيئة نجحت في إغلاق نحو 1500 معبر عشوائي خلال الفترة الماضية من إجمالى 4 آلاف و500 معبر موجودة على أشرطة قضبان السكك الحديدية لحماية المواطنين من الدهس المفاجئ تحت عجلات القطارات.