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رئيس الوطني للتخطيط: إطلاق بوابة الكترونية توضح المناطق الاستثمارية خطوة مهمة

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:01 م
بوابة إلكترونية توضح
بوابة إلكترونية توضح المناطق الاستثمارية في مصر
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فرح علاء الخولي

قال اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، إن إطلاق بوابة إلكترونية توضح خريطة المناطق الاستثمارية المتاحة في مصر خطوة مهمة، فضلا عن وجود موقع إلكتروني يسمى "invest in Egypt" التي أطلقته وزارة الاستثمار يستعرض أيضا المناطق الصناعية.

 

وتابع اللواء ناصر فوزي، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة  "إكسترا نيوز، أنه يتم الاعلان عن كل المناطق المتاحة للاستثمار خلال الانترنت، وهناك 6 ملايين متر مربع أراض صناعية مرفقة في أكثر من مدينة ومحافظة، موضحا ان الجهات المنوطة بالإعلان عن هذه الأراضي هي هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات والتنمية الصناعية والجهاز التنفيذي للصناعات، وأنه تم الإعلان عن 2050 فرصة استثمارية صناعية في 13 محافظة مختلفة.

 

وأوضح أن وجود خريطة استثمارية صناعية يوفر للمستثمر إمكانية التعرف على كل ما يخص قطعة الأرض قبل التقدم لحجزها.


واضاف ان تم اعلان الطرح الأولي للأراضي الصناعية المتاحة وتم حجز 348 قطعة، وإن من الايجابيات للموقع الالكتروني ان يوجد به قاعدة بيانات جغرافية ووصف لكل الفرص ومساحات موقع الأراضي، مؤكدًا على أن هناك ضبط الصناعات المقامة في تلك الأراضي، وتوضيح الخدمات التي تساعد على نجاح المشروعات الصناعية.


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