تعرف على حقيقة منع الطلاب من الحضور لمدارس دمياط





أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط ، حالة الطوارئ وذلك لمواجهة فيروس “كورونا” حيث تم تشكيل لجان بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة لمتابعة الطلاب داخل المدارس، إضافةً إلى تنظيم جولات لقيادات المديرية على كافة الإدارات التعليمية بدمياط بالتنسيق مع فرع التأمين الصحى بدمياط لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للطلاب.





من جانبه صرح السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط "لصدى البلد"، أن الحضور بمدارس المحافظة المختلفة منتظم، والطلاب بجميع المراحل التعليمية حريصون على الحضور ، ولاصحة لما يتردد حول غياب الطلاب بالمدارس.



