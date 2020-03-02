رئيس جامعة حلوان: مشاركة طلاب الجامعة في التطوير المجتمعي.. فيديو

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان: إن الأعمال الفنية الموجودة فى ميدان سيمون بوليفار بمدينة نصر.





وأضاف "ماجد" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه تم تكليف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بعمل لوحات فنية تزيل الكتل الخرسانية فى ميدان التحرير.





وأوضح أن الكتل الخرسانية الموجودة بميدان التحرير وميدان سيمون بوليفار وتحويلها إلى لوحات فنية تستدعي الفن المصرى القديم فى رسومات فرعونية وكتابات هيروغليفية، خاصة أنها قديمة جدا وتحتاج إلى تجديد.





وأشار إلى أنه بالتعاون مع وزارة الأثار يتم إنشاء لوحات فنية مصرية من الكتل الخرسانية فى موكب المومياء الذي سيتحرك من ميدان التحرير تحديدا المتحف المصرى القديم وحتى عين الصيرة بمتحف الحضارة.





وأكد أنه من ثلاث كليات بحلوان منها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية شاركوا فى منظومة رائعة فى لوحة برسومات والوان نقوش زاهية، حثي أنهم انتهوا للتو من جميع الرسومات قبيل بداية المطر.